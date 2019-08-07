شكرا لقرائتكم تعيين أليشا موبين نائبة للعضو المنتدب لمجموعة "أستر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 15:45

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 أغسطس 2019: تمت ترقية أليشا موبين، المديرة والرئيسة التنفيذية لمستشفيات وعيادات "أستر" في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى منصب نائبة العضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم" للرعاية الصحية.

فمن خلال عملها الوثيق مع الدكتور آزاد موبين، الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية، ستقود أليشا موبين استراتيجية نمو الشركة لتوجيهها إلى آفاق جديدة من النجاح. وقد تمت الموافقة على التعيين من قبل مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعهم في 7 أغسطس 2019.



بهذه المناسبة، قال الدكتور آزاد موبين: "ينصب هذا التعيين في خدمة استراتيجيتنا طويلة الأمد لإنشاء أعمال مستدامة مهيأة جيدًا لتلبية احتياجات الأسواق والأفراد. وتتمتع أليشيا بارتباط وثيق بقيم المنظمة وأهدافها خاصة بعد أن شهدت نمو علامتنا على مدار العقود الثلاثة الماضية.

أليشيا هي محاسبة قانونية معتمدة وجمعت قبل انضمامها إلى أستر دي إم للرعاية الصحية خبرة تناهز الـ 7 سنوات من العمل في مؤسسات مالية رائدة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهي مسلحة بالمواهب والقدرات اللازمة لنقل مؤسستنا إلى المستوى التالي. وهو ما يتضح من عملها في شركتنا طوال السنوات السبع الماضية التي قادت خلالها نجاحنا في العديد من الأسواق، لتتم ترقيتها إلى هذا المنصب بناءً على أدائها وقدراتها. ونحن على ثقة من أنها ستستمر في بناء إرث أستر من خلال تحقيق شعار العلامة "سنعاملك بشكل جيد" وقيادة التحول الرقمي للمؤسسة لتكون في طليعة مقدمي الرعاية الصحية وتهيئتها للمستقبل."

من جهتها قالت أليشا موبين: "أشعر بعظيم الامتنان والتقدير لمنحي هذه الفرصة الرائعة لمواصلة إرث أستر في مجال الرعاية الصحية. فهناك العديد من الشركات التي تطمح إلى تغيير العالم، ولكن قلة قليلة منها لديها مقومات القيام بذلك: وهي الموهبة، والموارد، والعطف. وقد أثبتت أستر أنها تجمع هذه العناصر الثلاثة، لذا أفخر لكوني نائبة للعضو المنتدب لمثل هذه المؤسسة العريقة. ويتكامل حلمي لمستقبل أفضل مع هدفنا المؤسسي لإنشاء نموذج رعاية يتمحور حول العافية والنتائج السريرية المتفوقة لضمان رفاهية وسعادة الجميع، وبالتالي بناء قصة نجاح يحتذى بها في التأثير والاستدامة في عالم متغير على الدوام."

وعبر منصبها الجديد، وإلى جانب مهامها الحالية، ستكون أليشا موبين مسؤولة أيضًا عن قيادة ثقافة المؤسسة وضمان جاهزيتها للمستقبل.

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نبذة عن أستر دي إم للرعاية الصحية

أستر دي إم للرعاية الصحية هي واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة التي تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي وأحد موفري خدمات الرعاية الصحية الناشئة في الهند. ومن خلال تركيزها على التميز السريري، تعد الشركة واحدة من الكيانات القليلة في العالم التي تتمتع بحضور قوي في مجال الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية والرباعية من خلال 25 مستشفى و115 عيادة و231 صيدلية بيع بالتجزئة. ويدير شبكة الرعاية الصحية أكثر من 20,329 موظف بما في ذلك 1230 طبيب يتم التعامل معهم فقط عند الطلب وذلك في مختلف المناطق الجغرافية التي تخدمها الشركة، وتعمل الشركة وفقاً لشعارها: "سنقوم بمعالجتكم جيدًا". وتتواصل الشركة مع كافة القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال خدمات الرعاية الصحية المتميزة لدينا عبر العلامات التجارية "أستر" و"ميدكير" و"أكسيس".

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لافانيا ماندال، مدير العلاقات العامة والإعلامية

أستر دم للرعاية الصحية

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بيجوي شانجاراث، مساعد المدير العام – العلاقات العامة والإعلامية

أستر دم للرعاية الصحية

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