شكرا لقرائتكم مجموعة ’كليندينست‘(Kleindienst Group) تخطو خطوات متسارعة نحو استكمال مشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘(The Heart of Europe) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 15:43

• شركة التطوير العقاري الأوروبية الرائدة التي تتخذ من دبي مقراً لها تسجّل مبيعات تتجاوز 575 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري

• تقدم ملحوظ في الأعمال الإنشائية على اثنتين من جزر المشروع لتتجاوز نسب استكمال المشروع 66%

دبي، الإمارات العربية المتحدة –29 يوليو 2019: أعلنت مجموعة ’كليندينست‘(Kleindienst Group) ، أكبر مجموعة تطوير عقاري أوروبية في دولة الإمارات والجهة المطورة لمشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘((The Heart of Europe في دبي، عن تسجيلها لنتائج مالية قوية في ظل تحقيقها لإيرادات تتجاوز 575 مليون درهم إماراتي (155 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2019 الجاري. وتبيّن مبيعات النصف الأول من العام الجاري الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘((The Heart of Europe، كما أنها تدعم تقديرات المجموعة التي تشير إلى وجود مستويات طلب كامنة في السوق تتراوح ما بين 50 و60 ألفاً من وحدات المنازل الثانية الفاخرة في دولة الإمارات لوحدها. ويُعتبر المشروع، البالغة تكلفته 5 مليار دولار أمريكي، الأول من نوعه الذي يمهد الطريق أمام مفهوم المنازل الثانية في دبي.



وكان الأداء المالي القوي الذي قدمته مجموعة ’كليندينست‘(Kleindienst Group)، خلال النصف الأول من العام الجاري مدعوماً بأعمال البناء والتشييد الجارية بوتيرة متسارعة. أما عن منازل العطلات، بما في ذلك من الفيلات العائمة ’فلوتنج سي هورس‘((The Floating Seahorse ، فإنها تسير في مساراتها النهائية للتسليم؛ في حين يسير المشروع بمجمله على المسار الصحيح لافتتاح أبواب أول فنادقه للزوار بحلول نهاية العام، وهو الموعد المتوقع لإنجاز مشروع فندق بورتوفينو Portofino الذي سيوفر أجواءً عائليةً مميزة.

وبهذا الصدد، قال السيد جوزيف كليندينست مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ’كليندينست‘(Kleindienst Group): "تشير المبيعات المسجلة خلال نصف الأول من العام إلى مستويات طلب قوية على عقارات المنازل الثانية الفاخرة التي يقدمها مشروعنا. ويعمل أكثر من ألفي شخص حالياً لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد، حيث بدأنا نشهد تبلور ملامح المشروع على أرض الواقع، ما يؤكد سيرنا في المسار الصحيح ووفق الجداول الزمنية المعتمدة. وسجلت جزيرتا ألمانيا وHoneymoon أعلى مستويات التقدم في أعمال الإنشاءات، في حين قطعت أعمال البناء على جزيرة السويد - التي ستحتضن 10 قصور فاخرة ذات تصاميم مميزة، إنجاز 70% نحو استكمال الوحدات وتسليمها. وبالنسبة للفنادق، فقد شارفنا على إنجاز 50% من أعمال إنشاء فندق بورتوفينو Portofino المخصص للعائلات. ولا يمكننا إنكار التحديات الكبيرة التي ينطوي عليها إنجاز مشروعٍ بهذا الحجم، خاصةً كونه الأول من نوعه على الإطلاق، إلا أن فريقنا كان على قدر التحدي، وتمكن من تحقيق أفضل النتائج، وقد بدأ عملهم الدؤوب وتفانيهم يؤتي ثماره".

ويمكن القول بأن المبيعات القوية التي يسجلها المشروع تأتي مدفوعةً بشكل جزئي بالضمانات الجذابة التي يقدمها المشروع لتحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 100%. وبالنسبة للمستثمرين الذين استثمروا أموالهم في الفيلات العائمة ’فلوتنج سي هورس‘((The Floating Seahorse عندما كان سعرها خمسة ملايين درهم إماراتي، أصبحوا يمتلكون الآن عقاراً بقيمة 20 مليون درهم، الأمر الذي يشير بوضوح إلى الارتفاع الكبير في قيمة رأس المال.

وبالإضافة إلى المبيعات الإيجابية، شهدت اثنتان من جزر المشروع إنجاز 66% من الأعمال المقررة، حيث دخلت جزيرتا ألمانيا و Honeymoonالمراحل النهائية لأعمال الإنشاءات.

وصُممت جزيرة ألمانيا بشكل يحاكي حدوة الحصان، وهي تحتضن 32 فيلا ذات إطلالات مميزة سواء كانت على شاطئ البحر أم على البحيرات الداخلية الساحرة، إلى جانب مجموعة من الحدائق الخضراء الوارفة التي تحتضن النباتات الاستوائية. وستضم جزيرة ألمانيا أيضاً 12 من الفيلات العائمة ’فلوتنج سي هورس‘((The Floating Seahorse - أول منزل معد للسكن تحت المياه في العالم.

ويحاكي تصميم جزيرة Honeymoon الرومانسية الرائعة شكل القلب، وستحتضن هذه الجزيرة أكثر من 100 من الفيلات العائمة ’فلوتنج سي هورس‘((The Floating Seahorse وأربعة من المطاعم ومنافذ المشروبات وحوض سباحة متماهي مع الأفق مخصص للكبار وحوض سباحة ومنطقة لعب للأطفال ومركز لممارسة الغطس ومنتجع صحي.

وقد تم بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من هذه الوجهة المميزة، في حين تعمل المجموعة حالياً على إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة لمواكبة مستويات الطلب القوية التي تشهدها من قبل المستثمرين الأوروبيين. وسيعلن مشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘((The Heart of Europe قريباً عن إضافة جديدة لمجموعة عروضه الاستثمارية، مع فتح الباب أمام الاستثمار في أحد الفنادق الفريدة للمشروع.

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حول مجموعة كليندينست (Kleindienst Group) :

تواصل مجموعة ’كليندينست‘ (Kleindienst Group)ترسيخ التزامها بتجاوز توقعات عملاءها عبر طرح مفاهيمٍ ريادية في قطاعي العقارات والضيافة والارتقاء بمعايير التميز إلى مستوياتٍ جديدة. وقد تأسست المجموعة منذ ما يزيد عن 30 عام مضت في النمسا وهنغاريا، وانطلقت في دبي عام 2003، لتكون اليوم أكبر شركة عقارية أوروبية في دبي، مع ما يزيد عن 1,500 موظف يعملون ضمن محفظتها المتنوعة من الأعمال، بما فيها تطوير العقارات والتشييد والضيافة والوساطة العقارية ومراكز أعمال الشركات. وتتجاوز ’كليندينست‘ حدود الابتكار التقليدية عبر طرح مفاهيمٍ جديدة وفريدة كلياً، كسوق عقارات المنزل الثاني في دبي ضمن وجهةٍ سياحية مميزة، علاوة على اختيار مواقع جذبٍ استثنائية لأعمال الضيافة وغيرها من المشاريع الرائدة والأولى من نوعها على مستوى العالم. وتوفر ’كليندينست‘ فرص استثمارٍ فريدة مستقطبةً رؤس أموالٍ محلية وعالمية لدعم الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات2021 وأهداف البلاد الاقتصادية والتجارية والسياحية. وتلتزم ’كليندينست‘ بالوقوف إلى جانب إمارة دبي في تحقيق أهدافها الملهمة ومساعدة دائرة السياحة والتسويق التجاري (DTCM) ببلوغ هدفها الرامي إلى إضافة 40 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2020. كما تعمل المجموعة في إطار الرؤية الخاصة بمشروع ’ذا وورلد‘ والرامية إلى تقديم أفضل التجارب الأوروبية الأصيلة في دبي.

لمحة حول ’ذا هارت أوف يوروب‘ (The Heart of Europe):

يحتفي مشروع ’ذا هارت أوف يوروب‘(The Heart of Europe)، الذي يعتبر جزءاً من مجموعة ’كليندينست‘، بفنون الضيافة الأوروبية الأصيلة في وجهةٍ مثالية تبرز كموطنٍ ثانٍ لقضاء عطلاتٍ لا تنسى، ويتألف من سبع جزر؛ هي ألمانيا والسويد وسانت بترسبورغ وسويسرا وفينيسيا العائمة وجُزر أوروبا الرئيسية المندمجة، مع 13 فندقاً ومنتجعاً منها فنادق ’بورتوفينو‘ و’إيكاريا‘ و’إيبيزا‘ و’سانت بترسبورغ‘ و’ذي كوت دازور‘، ومنتجع ’فينيسيا العائمة‘ وفنادق ’لندن‘ و’إسكندنافيا‘ و’أمستردام‘، بالإضافة إلى فنادق ’ميونيخ‘ و’الإمبراطورة إليزابيث‘ و’ماربيلا‘ و’تزار‘. ويرسّخ ’ذا هارت أوف يوروب‘ التزامه بتجسيد أفضل وجوه الثقافة الأوروبية، عبر استخدام إرثها العريق ونمط حياتها ضمن الملامح المعمارية التقليدية وتوفير تجاربٍ أصيلة لا تغفل أحدث الابتكارات التكنولوجية. وهو عبارة عن مجموعةٍ مكونة من ست جزرٍ، هي جزءٌ من مشروع ’ذا وورلد‘ الذي يبعد مسافة 4 كم عن شاطئ دبي. ويقدّم ’ذا هارت أوف يوروب‘ تجارباً فريدة كلياً لا تضاهى، بما فيها تجارب هي الأولى من نوعها على مستوى العالم مثل العيش تحت الماء أو على سطح الماء، وأولى الفنادق المخصصة لإحياء حفلات الزفاف فقط. بالإضافة إلى الشوارع التي يمكن التحكم بنوع مناخها وفق تصميمٍ هندسي متطور يسمح بهطول الأمطار أو حتى تساقط الثلوج.

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

ربى زيدان

مدير، العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، Kleindienst Group

البريد الإلكتروني: [email protected]

إليسار أمهز وجوانا لين سيم

البريد الإلكتروني: [email protected] / [email protected]

هاتف: 97143828900+