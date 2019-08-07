إطلاق أولى الرحلات الدولية من مطار جدة الجديد غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق أولى الرحلات للوجهات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الصالة رقم (1)، من جدة إلى مطار أبوظبي الدولي، وكذلك إلى مطار البحرين الدولي، ومطار مسقط الدولي، اعتبارا من غد، وذلك عبر الخطوط الجوية العربية السعودية (ذهابا وإيابا).

وأوضحت هيئة الطيران المدني في بيان أمس أن الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة ستتم بشكل تصاعدي، وستبدأ بمحطتي أبوظبي والبحرين ابتداء من يوم 9 أغسطس الحالي، وستضاف محطة ثالثة ابتداء من يوم 10 أغسطس إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان.

وستنطلق الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أبوظبي الدولي ابتداء من يوم الجمعة بواقع رحلة يوميا، كما تنطلق الوجهة الثانية نحو مطار البحرين الدولي بواقع رحلة يوميا، فيما يشهد يوم العاشر من أغسطس انطلاق الوجهة الدولية الثالثة المتجهة إلى مطار مسقط الدولي بسلطنة عمان بواقع رحلة لمدة أربعة أيام في الأسبوع، وذلك عبر الخطوط السعودية.

يذكر أن الخطوط السعودية نقلت في وقت سابق عملياتها ورحلاتها لـ (21) وجهة داخلية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وشملت الوجهات (الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شرورة، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، نجران).

مطار جدة الجديد:

الرحلات الدولية:

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9 أغسطس:

أول رحلة إلى مطاري أبوظبي والبحرين (بواقع رحلة يوميا)

10 أغسطس:

أول رحلة إلى مطار مسقط الدولي (بواقع رحلة لـ 4 أيام بالأسبوع)

الرحلات الداخلية:

بدء رحلاتها لـ21 وجهة

شملت: الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شروره، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، نجران.