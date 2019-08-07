شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بعد قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة لمواجهة إشارات تنباطؤ نمو الاقتصاد.



وتتجه بنوك مركزية عالمية من بينها النيوزلندي نحو خفض الفائدة من أجل معالجة تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وقرر البنك المركزي النيوزلندي اليوم خفض معدل الفائدة نصف نقطة إلى 1.00% من 1.50% بينما توقعت الأسواق خفضها إلى 1.25%.

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وطالب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاحتياطي الاتحادي في بلاده خفض الفائدة بشكل أكبر وأسرع على غرار ما فعله المركزي النيوزلندي اليوم وبنوك مركزية اخرى.



ولا تزال الأسواق في ترقب لما ستؤول إليه التطورات على صعيد الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين وسط توقعات بإمكانية استهداف أمريكا لـ"هواوي" مجددا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.646، وسجل أعلى مستوى عند 0.6558 وأقل سعر عند 0.638.