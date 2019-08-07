شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط بأمريكا خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بحوالي 2.4 مليون برميل إلى 438.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضها بـ2.8 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين بحوالي 4.4 مليون برميل في حين ارتفع مخزون المقطرات 1.5 مليون برميل إلى 137.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



وخالفت هذه البيانات ما أعلنه معهد البترول الأمريكي أمس بانخفاض مخزونات النفط 3.4 مليون برميل في نفس الفترة.