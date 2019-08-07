شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستأنف خسائرها ..و"داو جونز" يهبط بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مستأنفة الخسائر الحادة المرتبطة بمخاوف الأسواق العالمية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



ولم يجد أي جديد بشأن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة وترقب فرض االمزيد من الرسوم الجمركية ووقف شراء سلع زراعية.

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ونفى البنك المركزي الصيني اليوم أي خطة لديه لخفض معدل الفائدة قريباً بعد انتشار هذه الشائعة على الإنترنت بششكل واسع النطاق.



ومن جانبه، جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هجومه على الاحتياطي الاتحادي مطالبا إياه بخفض أكبر وأسرع لمعدل الفائدة لمواكبة البنوك المركزية العالمية الأخرى في سياساتها النقدية.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 330 نقطة) إلى 25700 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 7797 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 2860 نقطة.