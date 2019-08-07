شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يرتفع مستفيداً من الطلب على المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم حيث استفاد المعدن من الطلب على الملاذ الآمن في الوقت الذي تجنب فه المستثمرون أصول المخاطرة كالأسهم.



ولا تزال الحرب التجارية تؤثر على التداولات بالأسواق العالمية حيث تثير المخاوف بشأن تفاقم الأمور ببين أكبر اقتصادين في العالم.



يأتي ذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم.

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وردت الححكومة الصينية بمنع شركاتها من استيراد أي سلع زراعية من الولايات المتحدة إلى حين معرفة مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاتين بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 854.4 دولار للاوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 860.6 دولار وأقل سعر عند 846.3 دولار.