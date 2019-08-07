شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق النفط الخام من خسائره مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، مع استمرار مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،والذي يتضمن مخزونات الخام ومستويات الإنتاج.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 52.55$ للبرميل الأدنى منذ 18 حزيران/يونيو الماضي ،ومستوى الافتتاح عند 53.41$، وسجل أعلى مستوي عند 53.77$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات الثلاثاء منخفضا بنسبة 2.9% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

انخفضت أسعار النفط منذ يوم الخميس الماضي بأكثر من 10% ،عقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" جولة جديدة من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية ،ورد الحكومة الصينية بتحريك سعر صرف اليوان لدون حاجز 7 يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى فى 11 عاما.

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واتهمت الولايات المتحدة الصين بالتلاعب فى العملة لأول مرة منذ عام 1994 ،الأمر الذي عزز مؤشرات تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.

وهبوط اليوان يساهم فى زيادات الصادرات إذ يجعل المنتجات الصينية ذات تكلفة منخفضة ، وفى المقابل يقلص من الواردات خاصة النفط الخام فى أكبر مستورد له فى العالم.

يترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 2 آب/أغسطس، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 439.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.