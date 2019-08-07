شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز بأكثر من 1% بصدد تحقيق أول مكسب خلال 4 جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ، بدعم آمال خفض الفائدة الأوروبية الشهر المقبل بعدما فاجئ الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق المالية بخفض أكبر من المتوقع فى معدلات الفائدة النيوزيلندية ،بينما يراقب المستثمرين عن كثب تحركات اليوان الصيني ،والتي تعتبر حاليا مؤشرا على مدى تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء مرتدا من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

فاجئ الاحتياطي النيوزيلندي الأسواق المالية يوم الأربعاء وخفض معدلات الفائدة النيوزيلندية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.00% ، فى حين توقع معظم الخبراء خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%.

وأعاذ البنك تلك الخطوة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد ،خاصة ضعف الطلب وانخفاض أسعار السلع ، الأمر الذي سلط الضوء مجددا على القلق المتزايد لدى صانعي السياسة النقدية العالمية تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي.

Advertisements

لذلك زادت آمال حذو المركزي الأوروبي نظيره النيوزيلندي ،والقيام بخفض معدلات الفائدة الأوروبية خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل ، بهدف دعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ومن ناحية أخرى ،يرقب المستثمرين عن كثب تحركات اليوان الصيني ، والتي تعتبر حاليا أهم مؤشر على مدى تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وحدد المركزي الصيني يوم الأربعاء السعر المرجعي لليوان بأضعف قليلا مما كان متوقعا ، بعد يومين من اتهام واشنطن لبكين بالتلاعب فى العملة.

وتعترض الولايات المتحدة بشدة على انخفاض قيمة اليوان لأنها تجعل الصادرات الصينية أرخص فى الأسواق العالمية بالمقارنة بالمنتجات الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى أول مكسب خلال السبع جلسات الأخيرة ،عقب ارتفاع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.4% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 1.3 % ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.8 %.