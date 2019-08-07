شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على تحركات اليوان الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة العملات الرئيسية والثانوية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع نشاط الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة بعد الخفض الكبير فى معدلات الفائدة النيوزلندية ، وتظل المكاسب محدودة مع ترقب المستثمرين تحركات اليوان الصيني ،والتي تعتبر مؤشرا قويا حاليا لمدى تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى97.85 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.56 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.43 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.21 نقطة ، وبعد ارتفاع قيمة اليوان الصيني بعد إجراءات عاجلة من الحكومة الصينية.

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نشط الطلب مرة أخرى على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، عقب الخفض الكبير فى معدلات الفائدة النيوزلندية ، فى خطوة مفاجأة من قبل الاحتياطي النيوزلندي ، سلطت الضوء مجددا على القلق المتزايد لدي صانعي السياسة النقدية فى معظم أنحاء العالم بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

يرقب المستثمرين عن كثب تحركات اليوان الصيني ، والتي تعتبر حاليا أهم مؤشر على مدى تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

حدد بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" يوم الأربعاء السعر المرجعي لليوان بأضعف قليلا مما كان متوقعا عند 0.6994 يوانات لكل واحد دولار أمريكي ،وذلك بعد يومين من اتهام واشنطن لبكين بالتلاعب فى العملة.

وتعترض الولايات المتحدة بشدة على انخفاض قيمة اليوان لأنها تجعل الصادرات الصينية أرخص فى الأسواق العالمية بالمقارنة بالمنتجات الأمريكية.