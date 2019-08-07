الفضة تقفز 3% مسجلة أعلى مستوى فى 14 شهرا بفضل تسارع طلب التجزئة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة أكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 14 شهرا ، بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة ، حيث لا تزال أسعار المعدن الأبيض مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة بالمقارنة مع أسعار الذهب.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 3.1% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.96$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.44$،وسجلت الأعلى عند 16.97$ الأعلى منذ حزيران/يونيو 2018، والأدنى عند 16.43$.
حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن النفيسة كملاذات آمنة.
تسارع الطلب مرة أخرى على الفضة من قبل مستثمري التجزئة ، خاصة مع اقتراب أسعار الذهب من حاجز 1,500$ للأوقية للمرة الأولى فى أكثر من ست سنوات ، فى حين لا تزال أسعار معدن الفضة بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية.
حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن ،بالرغم من الطلب الاستثماري القوي على معظم أسعار المعادن النفيسة.
وزاد هذا الطلب على نطاق واسع خلال الأسبوع الجاري ، بعد تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة بعد الهبوط الحاد فى قيمة اليوان الصيني ،واتهام واشنطن لبكين بالتلاعب فى العملة.
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