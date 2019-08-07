شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على مشارف 1,500$ للأونصة للمرة الأولى منذ أبريل 2013 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات ، على مشارف الوصول للحاجز النفسي عند 1,500$ للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2013 ، بفضل الطلب الاستثماري القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 1.1% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,489.77$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,474.32$،وسجلت أعلى مستوي 1,491.29$ الأعلى منذ 15 نيسان/أبريل 2013 ، وأدنى مستوي 1,472.24$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها القوية لتقترب بشدة من الوصول إلى الحاجز النفسي عند 1,500$ للأونصة للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2013، فى ظل سياسة أضعاف العملة التي تتبعها الصين حاليا فى حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

انخفض اليوان الصيني فى الخارج يوم الأربعاء إلى 7.0701 مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من جديد من مستوي 7.1397 يوانات لكل واحد دولار المسجل يوم الاثنين ،والذي يعد أدنى مستوى منذ بدء التداول الدولي على العملة الصينية فى عام 2010.

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وكانت السلطات الصينية قد سمحت لليوان يوم الاثنين بالهبوط الحاد لأدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، فى أقوي الردود الانتقامية من جانب الصين على أحدث زيادة فى الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن بنوك الدولة الصينية تنشط فى سوق اليوان الصيني الآجل هذا الأسبوع ، من خلال تقليل المعروض من الدولار الأمريكي عن طريق المقايضات.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بالتلاعب فى العملة لأول مرة منذ عام 1994،وفندت الصين هذا الاتهام وحذرت من عواقبه الوخيمة على النظام المالي العالمي.

وبعد تلك التطورات السلبية فى الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،قال بنك " جولدمان ساكس" إنه يستبعد إبرام أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 1.76 طن متري، فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 836.92 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 31 أيار/مايو 2018.