شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها بفعل مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى شهرين ،وخام برنت الأدنى فى سبعة أشهر ، مع استمرار المخاوف حيال تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،والتي تلقي بظلالها القاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود ، ويكبح الخسائر انخفاض مخزونات الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الثامن على التوالي.

تراجع الخام الأمريكي بنحو 0.4% إلى مستوي 53.20$ للبرميل الأدنى منذ 19 حزيران/يونيو الماضي ،ومستوى الافتتاح عند 53.41$، وسجل أعلى مستوي عند 53.77$.

وانخفض خام برنت بأكثر من 0.2% إلى مستوي 58.45$ للبرميل الأدنى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي ،ومستوى الافتتاح عند 58.58$ ،وسجل أعلى مستوي عند 59.04$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء فقد الخام الأمريكي نسبة 2.9% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

انخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 8% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الخميس الماضي عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات المتبقية من الصين والبالغ قيمتها 300 مليار$ ،على أن يبدأ تنفيذ الزيادة فى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وجاء التصعيد الأمريكي بعد الفشل فى إحراز تقدم ملحوظ فى المحادثات التجارية التي عقدت على مدار يومين فى مدينة شنغهاي الصينية بين وفد أمريكي رفيع المستوى بقيادة وزير الخزانة "ستفين منوشين" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هو ".

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واتخذت الصين أعنف الردود الانتقامية على تعريفات ترامب الجمركية ،وسمحت للعملة المحلية اليوان هذا الأسبوع بالهبوط دون حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار أمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بالتلاعب فى العملة لأول مرة منذ عام 1994 ،الأمر الذي عزز مؤشرات تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.

وهبوط اليوان يساهم فى زيادات الصادرات إذ يجعل المنتجات الصينية ذات تكلفة منخفضة ، وفى المقابل يقلص من الواردات خاصة النفط الخام فى أكبر مستورد له فى العالم.

واندلاع الحرب التجارية الأمريكية الصينية منذ نحو عام ،دفع معظم الوكالات والمؤسسات الدولية إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي ، وبالتابعية خفض توقعات نمو الطلب على النفط خلال هذا العام.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 2 آب/أغسطس، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات تراجع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 439.2 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 11 كانون الثاني/يناير الماضي ، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.9 مليون برميل.