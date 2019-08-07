شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف الصعود بعد هبوط اليوان الصيني مرة أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف الصعود الذي توقف بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع بعد هبوط اليوان الصيني مرة أخرى ،الأمر الذي يبقي الحرب التجارية مشتعلة بين الصين والولايات المتحدة ، ويعزز مستويات طلب العملة الرائدة فى سوق التشفير كملاذ آمن.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 235$ بما يعادل نسبة 2.05% إلى 11,706$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 11,471$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 11,388$.

فقدت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" يوم الثلاثاء نسبة 2.8% ، فى أول خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 12,325$.

وبخلاف عمليات التصحيح ،انخفض البتكوين بسبب ارتفاع اليوان الصيني عقب اتخاذ بكين إجراءات تدعم العملة المحلية وتنفي مزاعم التلاعب بالعملة.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 6 مليار$ إلى إجمالي 305 مليار$ ، لتتماسك بالتداول أعلى حاجز 300 مليار$ ، مع استأنف صعود معظم العملات الكبرى فى السوق.

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انخفض اليوان الصيني فى الخارج يوم الأربعاء إلى 7.0701 مقابل الدولار الأمريكي ، ليقترب مجددا من مستوي 7.1397 يوانات لكل واحد دولار المسجل يوم الاثنين ،والذي يعد أدنى مستوى منذ بدء التداول الدولي على العملة الصينية فى عام 2010.

وكانت الحكومة الصينية قد سمحت لليوان يوم الاثنين بالانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، فى أقوي الردود الانتقامية من جانب الصين على أحدث زيادة فى الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

وقفزت هيمنة البتكوين على التداولات فى سوق التشفير هذا الأسبوع إلى 68.6% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017، بفضل زيادة تدفق المستثمرين إلى الأصول الآمنة والأصول الرقمية ، بهدف حماية استثماراتهم من مخاطر تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال إن ظروف الاقتصاد العالمي و الاضطرابات الجيوسياسية قد أعطت ثباتا حقيقيا لارتفاع البتكوين الحالي.

من ناحية أخرى يأمل الرئيس التنفيذي لمنصةBinance "شانك بينغ شاو" فى فتح مكتب فى لندن "قريبا جدا" حيث أن سوق العملة المشفرة يحول تركيزه إلى أوروبا ،وتوقع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" لن يكون مؤلما وقد يكون مفيدا لصناعة التشفير.

وأكد بينغ شاو أن مشروع فيسبوك الرقمي "ليبرا" سيكون له فوائد عملية لتكنولوجيا البلوكشين ،وأشار إلى عدم الانضمام إلى المشروع ،منتظرا صدور العملة رسميا حتى يحدث المزيد من التعاون.