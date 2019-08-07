شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يهبط لأدنى مستوى فى 3 سنوات ونصف بعد الخفض الكبير فى الفائدة النيوزلندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي على نطاق واسع يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف مقابل نظيره الأمريكي ، بعدما فاجئ الاحتياطي النيوزلندي الأسواق المالية وخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، وأشار إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.

انخفض الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 2.1% إلى 0.6377$ الأدنى منذ 20 كانون الثاني/يناير 2016، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6519 $،وسجل الأعلى عند 0.6557$.

فى ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء قرر بنك الاحتياطي النيوزلندي "البنك المركزي" خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ، متجاوزا توقعات الأسواق خفض 25 نقطة أساس.

ويعد هذا الخفض المذهل فى معدلات الفائدة النيوزلندية هو الأكبر منذ آذار/مارس 2011 ، الأمر الذي يلقي بظلاله على القلق المتزايد لدي صانعي السياسة النقدية حيال الاقتصاد العالمي.

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حيث أعاذ البنك تلك الخطوة إلى ارتفاع المخاطر العالمية ، خاصة ضعف أسعار السلع الأساسية نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي ،ومخاطر محلية تتمثل فى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد.

وأكد الاحتياطي النيوزلندي على أن الخفض الحالي ضروري لمواصلة تحقيق أهداف التوظيف والتضخم ، وحماية الاقتصاد من الرياح المعاكسة التي أضعفت الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام ، وفى حالة عدم وجود حوافر إضافية فمن المرجح ابتعاد التوظيف والتضخم عن المستويات المستهدفة.

وأشار المركزي النيوزلندي إلى استمرار ضعف نشاط الاقتصاد العالمي ، الأمر الذي يخفف الطلب على سلع وخدمات البلاد ، خاصة فى ظل الحرب التجارية الشراسة التي تخوضها الصين مع الولايات المتحدة ، والتي خفضت النمو الاقتصادي فى أكبر شريك تجاري للاقتصاد النيوزلندي.

وقال محافظ الاحتياطي النيوزلندي " أدريان أور" إن قرار خفض اليوم يقلل من المخاطر التي سنحتاج إليها لاستخدام أسعار فائدة سلبية ،ولا نستبعد اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد".