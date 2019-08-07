شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب الكشف عن تقرير مخلص الآراء من قبل بنك اليابان والذي يتم إصدرة عقب عشرة أيام من اجتماع البنك المركزي الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 106.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.47 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات عند 105.93.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة ائتمان المستهلكين والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 16.4$ مليار مقابل 17.1$ مليار في أيار/مايو الماضي.