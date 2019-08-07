شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية اللايتكوين في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها مع مطلع هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 12 من تموز/يوليو عند مستويات 107.14$ والتي سرعان ما ارتدت منها مرة أخرى عقب خفض حافز التعدين عليها بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة، ولتعكس بذلك هدوء نسبي بعد أن شهدت الاثنين الماضي أكبر تذبذب لها في قرابة شهر.

وفي تمام الساعة 05:49 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.18% إلى مستويات 92.95$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 92.89$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 92.16$، بينما حققت الأعلى لها عند 93.84$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 5.87$ مليار.

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هذا وقد تذبذبت اللايتكوين بشكل ملحوظ في مطلع الأسبوع الجاري مع خفض مكافأة التعدين عليها والذي قد يجعل الذين يقومون بتعدين العملة الرقمية المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما قد يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

بخلاف ذلك، تشهد اللايتكوين خلال هذا الأسبوع استقراراً سلبياً، كما تعكس حالياً خسائر شهرية بنحو 6% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند مستويات 146$.