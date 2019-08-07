شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة بقرابة 2% للأعلى لها في أكثر من عام مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 15 من حزيران/يونيو من العام الماضي 2018 وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 1.70% لتتداول حالياً عند 16.73$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.45$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.54 مقارنة بالافتتاحية عند 97.56.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة ائتمان المستهلكين والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 16.4$ مليار مقابل 17.1$ مليار في أيار/مايو الماضي.

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بخلاف ذلك، لا تزال أسعار الفضة تستمد الدعم من تسعير الأسواق لتفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم وقلق المستثمرين من تصعيد التوترات التجارية إلى حرب عملات، الأمر الذي يدفع المستثمرين إلى تحويل السيولة من الأسواق ذات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها أسواق الأسهم إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسهم المعادن النفيسة كالذهب والفضة.

ونود الإشارة، لكون بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) رفض بالأمس اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية له بالتلاعب في سعر صرف اليوان أمام الدولار وخوضه لحرب عملات ضمن الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، معرباً إن "الولايات المتحدة تتجاهل الحقائق وتضع الصين على نحو غير معقول تحت عنوان "المتلاعبين بالعملات"، وهو سلوك يضر بالآخرين ونفسهم".

ويأتي ذلك في أعقاب تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوقعات بتنامي التوترات التجارية بينهم وبالأخص في أعقاب تصريحات وزارة التجارة الصينية في مطلع الأسبوع بأن الشركات الصينية قد تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على واردات صينية لبلاده بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع الشهر المقبل.

وأفادت وزارة التجارة الصينية مع مطلع هذا الأسبوع بأنها "لن تستبعد" التعريفات الجمركية على السلع الزراعية التي تم شرائها بعد الثالث من آب/أغسطس، ويذكر أن الصين تعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية الأمريكية، وفي نفس السياق، فقد نوه محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج أيضا الاثنين الماضي بأن بلاده لن تستخدم أسعار صرف العملة كأداة في النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.