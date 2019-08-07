شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1209 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1199، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1220، بينما حقق الأدنى له عند 1.1198.

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هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تراجعاً 0.5% مقابل ارتفاع 0.3% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر تقلص التراجع إلى 3.1% مقابل 3.7%. وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهر اتساع العجز إلى 4.0 مليار يورو مقابل 3.3 مليار يورو في أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة ائتمان المستهلكين والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 16.4$ مليار مقابل 17.1$ مليار في أيار/مايو الماضي.