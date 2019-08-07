شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى في عامين والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس من الأدنى لها منذ 18 من حزيران/يونيو وارتداد خام برنت من الأدنى له منذ 15 من كانون الثاني/يناير الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس عجز المخزونات للأسبوع السابع على التوالي مع تقلص العجز خلال الأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر إلى 2.9 مليون برميل مقابل 8.5 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفي تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.26% لتتداول عند مستويات 53.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.42$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر 0.26% لتتداول عند 58.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.68$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار 0.03% إلى مستويات 97.53 مقارنة بالافتتاحية عند 97.56.

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هذا ويترقب المستثمرين حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك عقب ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك والتصدي لقيام الصين بإضعاف عملتها اليوان والذي وصفه بأنه "انتهاكاً كبيراً" في خضم الحرب التجارية بين أكبر مستهلكان للطاقة عالمياً.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي أفادت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من خلاله تغريده له، بأنه نافش مع نظيره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مستقبل أسواق النفط، وسط تأكيده على التزام بلاده باتفاق منظمة أوبك بخفض الإنتاج العالمي للنفط بالتعاون مع حلفائها من خارج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من 2020 ضمن الجهود الرامية لإعادة التوازن للأسواق وعودة المخزونات لمستوياتها الطبيعة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر مع نهاية الأسبوع الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى إجمالي 770 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر، لتعكس أكبر تراجع أسبوعي لها منذ آذار/مارس الماضي والأدنى لها منذ شباط/فبراير من عام 2018، وذلك مع تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي خلال الأسبوع المنقضي الجمعة الماضية.