شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية ووسط انخفض مؤشرات الأسهم اليابانية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية عقب قرار البنك المركزي النيوزيلندي بخفض أسعار الفائدة بصورة فاقت التوقعات بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.00%.

هذا ولا تزال الأسواق تسعر القلق من تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم وتراجع سعر صرف اليوان الصيني أمام نظيره الدولار الأمريكي للأدنى له في أكثر من عقد من الزمان أعلى حاجز سبعة يوان لكل دولار، والذي تبعنه في مطلع هذا الأسبوع والذي تله انتقادات موسعة من قبل الإدارة الأمريكية ووصف الأمر بأنه التلاعب في سعر الصرف للاستفادة من ميزات تنافسية في التصدير على حساب الآخرين.

ونود الإشارة، لكون بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) رفض بالأمس اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية له بالتلاعب في سعر صرف اليوان أمام الدولار وخوضه لحرب عملات ضمن الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، معرباً إن "الولايات المتحدة تتجاهل الحقائق وتضع الصين على نحو غير معقول تحت عنوان "المتلاعبين بالعملات"، وهو سلوك يضر بالآخرين ونفسهم".

ويأتي ذلك في أعقاب تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوقعات بتنامي التوترات التجارية بينهم وبالأخص في أعقاب تصريحات وزارة التجارة الصينية في مطلع الأسبوع بأن الشركات الصينية قد تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي بفرض تعريفات جمركية 10% على واردات صينية لبلاده بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع الشهر المقبل.

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وأفادت وزارة التجارة الصينية مع مطلع هذا الأسبوع بأنها "لن تستبعد" التعريفات الجمركية على السلع الزراعية التي تم شرائها بعد الثالث من آب/أغسطس، ويذكر أن الصين تعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية الأمريكية، وفي نفس السياق، فقد نوه محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج أيضا الاثنين الماضي بأن بلاده لن تستخدم أسعار صرف العملة كأداة في النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.14% ليخسر 2.07 نقطة ويصل إلى المستوى 1,497.16، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.52% ليخسر هو الأخر 106.76 نقطة ويصل إلى المستوى 20,478.53.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.02% ليربح 0.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,637.14،بينما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.01% ليخسر 0.19 نقطة ويصل إلى المستوى 2,777.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.35% ليخسر 89.77 نقطة ويصل إلى المستوى 25,886.47، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 1.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,915.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.27% ليربح 134.56 نقطة ويصل إلى المستوى 10,721.73، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.78% ليربح هو الأخر 50.21 نقطة ويصل إلى المستوى 6,528.30.