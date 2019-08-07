شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار النيوزيلندي بنحو 2% للأدنى له منذ 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات المركزي النيوزيلندي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 20 من كانون الثاني/يناير من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة بصورة فاقت توقعات الأسواق وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.93% إلى مستويات 0.6399 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6525، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام عند 0.6378، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6558.

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هذا وقد تابعنا خفض بنك نيوزيلندا الاحتياطي خلال اجتماعه الذي عقد في السابع من آب/أغسطس لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.00% من 1.50%، الأمر الذي جاء مخالفاً لتوقعات الأسواق والتي أشارت لخفضها بواقع 25 نقطة أساس، وجاء ذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة للمركزي النيوزيلندي، وقبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة ائتمان المستهلكين والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 16.4$ مليار مقابل 17.1$ مليار في أيار/مايو الماضي.