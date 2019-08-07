مكاسب صندوق رؤية تقفز بأرباح سوفت بنك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قفزت مكاسب صندوق رؤية سوفت بنك المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة بأرباح مجموعة سوفت بنك، حيث حققت المجموعة اليابانية أرباحا تشغيلية فصلية تفوق التوقعات في الوقت الذي شهدت فيه قفزة في مكاسب الاستثمار من الصندوق التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار.

وقالت سوفت بنك في بيان أمس، إن أرباحها التشغيلية في صندوق رؤية المدعوم من السعودية البالغ حجمه 100 مليار دولار ارتفعت 66 % إلى 397.6 مليار ين في الربع الأول المنتهي في يونيو.

وأضافت المجموعة أن استثمارات الصندوق البالغة قيمتها 66.3 مليار دولار في 81 شركة تبلغ قيمتها حاليا 82.2 مليار دولار، مع نمو قيمة الاستثمارات في شركات مثل أويو لسلاسل الفنادق ودورداش لخدمة التوصيل.

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وأوضح البيان أنه على الرغم من ذلك، تقلص أثر تلك المكاسب بفعل خسائر غير محققة بقيمة 195 مليار ين من انخفاض في قيمة حصص بشركات مثل أوبر لتطبيقات نقل الركاب التي يجري تداول سهمها دون سعر الطرح العام الأولي للشركة.

وبلغت أرباح الشركة العملاقة سوفت بنك التي تقوم بالاستثمار في التكنولوجيا في الربع الأول من عام 688.8 مليار ين (6.49 مليارات دولار) منخفضة 3.7 %مقارنة مع نفس الفترة قبل عام حين انخفضت نتائج الأعمال بفعل بيع حصة في أنشطة شركة آرم لتصميم الرقائق في الصين.

وتتجاوز النتائج تقديرات خمسة محللين جمعتها رفينيتيف بلغت 336 مليار ين.

وتأتي النتائج في الوقت الذي تستعد فيه سوفت بنك لتدشين صندوق رؤية ثان قالت الأسبوع الماضي إنها دبرت تعهدات له بقيمة 108 مليارات دولار.

وتخطط سوفت بنك للتعهد بمبلغ 38 مليار دولار للصندوق الجديد. وقال مصدر إن المجموعة ستعتمد على عوائدها من صندوق رؤية الأول لتمويل المساهمة.