أسعار اللحوم في منافذ "الزراعة"

مصراوي كل شيء معد بشكل دقيق، خضع لأعلى معايير الجودة، كشف بيطري على الماشية قبل الذبح، طريقة صحيحة للحفظ، أسعار أقل من مثيلتها بالأسواق بحوالي 20%، هذا ما تفعله وزارة الزراعة في منافذها المختلفة، وعلى رأسها المنافذ الرئيسية بجوار مقر الوزارة في الدقي. العمل يبدأ...

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