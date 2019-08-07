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شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد العقارية" تتحول لتكبد الخسائر بالربع الثاني من العام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الاتحاد العقارية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر بالربع الثاني من العام 2019.
وحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "دبي" المالي، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 84.1 مليون درهم مُقابل صافي أرباح بلغ 24.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
ولم تُحقق الشركة أي مكاسب من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق مكاسب بلغت 120.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي.
وتراجعت إجمالي الإيرادات للربع الثاني من 2019 إلى 104.6 مليون درهم مقارنة بما مقداره 123.8 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
كذلك تراجعت الإيرادات الأخرى للربع الثاني من 2019 إلى 3.3 مليون درهم مقارنة بما مقداره 65.4 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.
وعلى النحو ذاته، حققت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 82.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغت 207.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.
يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 182.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.
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