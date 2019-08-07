شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض هوامش التكرير يدفع "ساتورب" لتسجيل خسائر بـ 475 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"، المعلنة اليوم الأربعاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 474.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 457.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر بالربع الثاني من العام الجاري إلى إنخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق بالإضافة إلى إنخفاض معدل المعالجة للمصفاة بسبب أعمال الصيانة غير المخطط لها.

وتراجعت الإيرادات إلى 10.1 مليار ريال، مُقابل إيرادات بلغت 12.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 422.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 252.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 52.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 205.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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