شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة التموين السعودية تُوصي بتوزيع 1.35 ريال للسهم عن الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 110.7 مليون ريال، بما يعادل 1.35 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 13.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 22 أغسطس الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 12 سبتمبر المُقبل.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول، بقيمة 106.6 مليون ريال، بواقع 1.3 ريال للسهم، وبما نسبته 13% من القيمة الاسمية للسهم.

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وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح 117.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 120.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16 إعتبارا من تاريخ الأول من يناير الماضي، مما أدى إلى إرتفاع كبير في تكاليف الفوائد (غير النقدية) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 220.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 240.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.