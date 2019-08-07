شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الكيميائية السعودية ترتفع 30% بالربع الثاني لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة الكيميائية السعودية، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 11.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 30.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 27.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 49.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 38.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إرتفاع المبيعات.

وارتفعت الإيرادات إلى 778.4 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 653.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 70.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 84.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 16.6%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 39.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 56.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

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