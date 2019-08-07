شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأندلس العقارية ترتفع 24% بالربع الثاني لزيادة حصتها في الشركات الشقيقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الأندلس العقارية، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 24.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 15.13 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.16 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع الربح التشغيلي نتيجة التحسن الملحوظ في حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 25.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك انخفضت تكاليف التمويل والزكاة الشرعية خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل. وهذا برغم الانخفاض الطفيف في مجمل الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات لقطاع التجزئة والخاصة بإثبات بتكاليف التشغيل للمروة سنتر خلال الربع الحالي.

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وارتفعت الإيرادات إلى 42.3 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 41.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 35.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 32.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8.3%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 20.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

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