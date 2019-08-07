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شكرا لقرائتكم خبر عن "نماء للكيماويات" تتكبد خسائر بمليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.029 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 23.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية. بالإضافة الى ارتفاع تكلفة المواد الأولية نتيجه الي الزياده في مخصص المخزون وزياده مصاريف التخلص من االمخلفات السائلة الضارة بالبيئة.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 134.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 162.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.
وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتسويق نتيجة انخفاض الكميات المباعة كما انخفضت المصروفات العموميه والأدارية. بالإضافة إلى انخفاض تكاليف القروض نتيجة لسدادها وكذلك ارتفاع الايرادات الاستثمار نتيجه تحسن عوائد من شركه ينساب مقارنه بالربع المماثل من العام السابق.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 3.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 51.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 28.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
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