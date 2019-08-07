الاقتصاد

جاذبية السندات السيادية السعودية تتزايد بالأسواق الثانوية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ازداد الطلب في الأسواق الثانوية على الإصدارات الخليجية ولاسيما السعودية، التي أصدرتها الحكومات في العام الماضي، وأصبحت عوائد تلك السندات جذابة في الوقت الحالي، بعدما دخلت "أدوات الدخل الثابت" في الأسواق الناشئة إلى مرحلة الفائدة المتدنية.

وأصبحت معظم آجال الاستحقاقات بالإصدارات السعودية المدرجة في بورصتي لندن وإيرلندا، تتداول فوق قيمتها الاسمية وأصبحت تسجل ارتفاعات قياسية جديدة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وفي الوقت الذي كانت بعض تلك الأوراق المالية تتداول عند 101 سنت للدولار، لوحظ أن بعض السندات تتداول فوق مستويات 105 سنتات للدولار، إذ إن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد.

وتمسك المستثمرون القدامى بأدوات الدين السعودية وذلك بسبب العائد السخي "في ظل الظروف الحالية لأسعار الفائدة.

 

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