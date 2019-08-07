شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب الإماراتية: المرحلة الثانية لـ"علامة التبغ" نوفمبر المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية استعداداتها لتطبيق المرحلة الثانية من نظام "وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته".

وبحسب بيان للهيئة اطلعت عليه "أخبار اليوم" ستشمل المرحلة الثانية جميع أنواع تبغ الأرجيلة، المعروفة باسم المعسل، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.

وسيبدأ العمل بالمرحلة الثانية اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، بتوفير العلامات المميزة، الطوابع الضريبية الرقمية.

وسيتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي ومنتجي تبغ الأرجيلة ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.

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وجاء ذلك، خلال الندوة التعريفية الثانية، التي نظمتها الهيئة في دبي حول آليات وأهداف تطبيق "نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته".

وأوضحت الهيئة، أن الاستعدادات لتطبيق المرحلة الثانية تأتي في ظل التطبيق الناجح للمرحلة الأولى من النظام التي بدأ بموجبها منع بيع (تداول)، وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" بالأسواق المحلية، اعتباراً من يوم الخميس الماضي.



وأكدت‏ الهيئة، أن النظام يدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري.

واعتباراً من شهر مارس عام 2020، يُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية من دون وجود علامات مميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ بدأ من أكتوبر 2017.