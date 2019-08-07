شكرا لقرائتكم خبر عن الفائدة بين البنوك الإماراتية تهبط لأدنى مستوى لها منذ مارس 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات بين البنوك بالدرهم الإماراتي "الايبور"، لأجل سنة، بنحو 11 نقطة منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، إلى 2.74% أمس، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس 2018.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، جاء هذا الانخفاض تبعاً لانخفاض أسعار الفائدة على الدولار.

وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم لأجل سنة، سجلت أعلى مستوياتها عند 3.67% في 19 ديسمبر 2018.

ويشير ذلك إلى أن التراجع في سعر "الايبور" بلغ 93 نقطة أساس خلال ما يقارب 9 أشهر، وهذا يعادل انخفاضاً في تكلفة التمويل بنحو 25% خلال الفترة، بحسب صحيفة الاتحاد.

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وأظهرت بيانات المصرف المركزي، أن الأصول السائلة المؤهلة لدى القطاع المصرفي ارتفعت بنحو 6.5% خلال الربع الثاني من 2019، لتتجاوز 521 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.

ويعتبر انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة الائتمانية طويلة الأجل المتوافرة للقطاع، وتحسن قدرة البنوك على الوفاء بمعايير بازل 3 التي تلزم البنوك بالاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة بشكل دائم تقريباً.

يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك "الإيبور" في نهاية يوليو الماضي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر وذلك قبيل قرار الفيدرالي الأخير بشأن الفائدة.

وكان مصرف الإمارات المركزي قرر مؤخرا خفض أسعار الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية أو 25 نقطة أساس وذلك بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بالنسبة ذاتها في خطوة تاريخية لم تأت منذ أكثر من 10 سنوات.