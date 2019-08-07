شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما": تأثير محدود على النمو من الارتفاع المحتمل لأسعار الفائدة بين البنوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن أي ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في 2019 سيكون له تأثير محدود على النمو.

وقال المؤسسة في تقرير لها إن أي ارتفاع في السايبور (أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية) خلال عام 2019 سيؤثر بشكل محدود في النمو المحلي نظرا لمحدودية مستويات الدين في معظم الشركات المدرجة.

كما قالت المؤسسة إن السعودية في وضع جيد لمواجهة ضبابية الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الاحتياطيات الأجنبي وانخفاض مستوى الدين العام.