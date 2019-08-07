شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ساب: نركز على إتمام نجاح الاندماج مع "الأول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت رئيسة مجلس إدارة بنك ساب إن النصف الأول من عام 2019 شهد الاندماج التاريخي لبنك ساب والبنك الأول مما يوحد مسيرة وإرث بنكين من أقدم البنوك في السعودية والذي تم قانونياً في 16 يونيو 2019.

وأكدت لبنى سليمان العليّان، أن عملية اندماج البنكين تسير حسب الخطة الموضوعة، ويركز مجلس الإدارة وفريق إدارة البنك على إتمام نجاح هذا المشروع، ومواصلة خلق قيمة للعملاء لتحقيق أهدافهم المالية، بحسب العربية

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وقالت "نتطلع إلى وضع مساهمينا وموظفينا وعملاءنا والجهات التنظيمية في قلب الحدث من خلال إطلاعهم على آخر التطورات مع كل خطوة نطلق فيها الإمكانات الكاملة لرحلتنا المميزة".

وأوضحت العليّان: "لقد عمل الكثير من الأشخاص لفترة طويلة وشاقة لتحقيق هذا الاندماج الناجح وجعله واقعًا ملموسا".

وسجل البنك السعودي البريطاني "ساب" في أول نتائج فصلية بعد اندماجه مع البنك الأول خسارة بقيمة 255 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 830 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.