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شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المتقدمة للبتروكيماويات" تبحث زيادة رأسمالها بتوزيع أسهم مجانية.. 17 سبتمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم 17 سبتمبر المُقبل، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.
وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة في رأس المال ستتم بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.
وحسب البيان، سترتفع القيمة الاسمية لرأس المال المدرج من 1.967 مليار ريال إلى 2.164 مليار ريال سعودي، ليرتفع عدد أسهم الشركة من 196.8 مليون سهم إلى 216.4 مليون سهم بزيادة بنسبة 10%.
هذا ومن المُقرر أن تتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 196.794 مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 192 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 253.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الثاني يعود إلى انخفاض كمية المبيعات بنسبة 2.8%، وإنخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 6.5%، وإرتفاع الإستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 8.3%، وإنخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) وذلك على الرغم من إنخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 5.6% و17.6%، على التوالي).
وعلى نحو آخر، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 354 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 350.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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