المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 44.9 مليار دولار في يوليو

مصراوي

قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن احتياطي النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، مقابل 44.351 مليار دولار في مايو، بزيادة نحو 566 مليون دولار.

وكان محمد معيط وزير المالية أعلن أمس عن استلام البنك المركزي الشريحة الأخيرة من قرض...