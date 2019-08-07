الاقتصاد

أسعار الذهب ترتفع إلى مستويات قياسية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:03 مساءً, 7 أغسطس 2019 م

المناطق - الرياض

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2013.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 % إلى 1501.50 دولار للأوقية.
كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى ، وارتفعت الفضة 1.8 % إلى 16.74 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ يونيو من العام الماضي

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