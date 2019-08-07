السيسى: افتتاح مدينة الرخام على مساحة 30 مليون متر فى العين السخنة العام المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية هو محاولة للاستفادة من الخامات المصرية وتحويلها لقيمة مضافة تجعلنا نتوقف عن الاستيراد وتصدير الفائض للخارج.

وكشف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، والذى يعد الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط، عن إفتتاح مدينة الرخام الجديدة على مساحة 30 مليون متر خلال العام القادم، وذلك باستخدام جميع التقنيات والاشتراطات البيئية بصفة دورية للاطمئنان على سريان المشاريع.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، لافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة في العين السخنة، والذى يعد الأضخم من نوعه فى الشرق الأوسط.

ويعد مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة من أكبر المشروعات القومية فى مجال الأسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط، ويضم 9 مصانع لإنتاج الأسمدة بطاقة إنتاجية نحو مليون طن سنويا بتكلفة 12 مليار جنيه، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.