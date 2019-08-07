استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

واصلت أسعار العملات الأجنبية، ارتفاعها بشكل جماعي أمام الجنيه ، في البنوك، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وتنشر موقع «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وارتفع سعر اليورو نحو 18.49 جنيها للشراء، و 18.63 جنيها للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني نحو 20.07 جنيها للشراء، 20.24 جنيها للبيع.

وزاد سعر الفرنك السويسري عند 16.89 جنيها للشراء، 17.05 جنيها للبيع، وسعر الـ100 ين نحو 15.50 جنيه للشراء، و 15.67 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.