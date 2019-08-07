الان تتابع القصيم: منح المزارعين والمستثمرين شهادات لتصدير التمور والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365:
أعلن فرع البيئة والمياة والزراعة بالقصيم بأنه سيمنح المزارعين والمستثمرين شهادات لتصدير التمور، وذلك تزامناً مع موسم التمور الذي تشهده مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم المهندس سلمان بن جار الله الصوينع، أن الفرع يقدم شهادة تصدير التمور للمزراعين ومستثمري التمور، وسيمنح أي مؤسسة أو شركة ترغب بالتصدير من أي منفذ من منافذ المملكة سواء جوي أو بري أو بحري، مشيداً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لقطاع النخيل والتمور، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم للزراعة وقطاع النخيل في المنطقة على جميع الأصعدة.
لافتاً إلى أن فرع الوزارة بالقصيم يصدر شهادة لمستثمري ومزارعي التمور بشرط توفر شهادة منشأ من وزارة التجارة، وفاتورة توضح الكمية والقيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر القصيم: منح المزارعين والمستثمرين شهادات لتصدير التمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.