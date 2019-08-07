شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ARZAN) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند سعر 27.0 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من تلك الخسائر ويغلق على تراجع بلغ نسبته -1.06% بما يعادل -0.30 دينار ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 30.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 29.00 .