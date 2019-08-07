صناعات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر الاتجاه الرئيسي الصاعد على تداولات سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد انخفض السهم في آخر جلساته في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -1.00 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 250.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 262.33 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 262.33 .
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