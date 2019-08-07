شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك الكويت الدولي (KIB) على عدم تغيير في آخر جلساته ، ليظل بذلك مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 271.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 290.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 271.00 ومستوى المقاومة 285.00 .

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