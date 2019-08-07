شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يرتفع بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم رعاية (4005) في آخر جلساته ، ويأتي هذا الارتفاع على اثر استناد السهم لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 6.25% بما يعادل 3.00 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول ، أمام الضغط السلبي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبت الدعم 49.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 54.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.00 ومستوى المقاومة 54.00 .