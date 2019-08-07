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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأهلي للتكافل (8130) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك نتيجة استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على هذا الارتفاع ، وذلك تزامناً مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 24.22 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.75 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.22 ومستوى المقاومة 26.75 .
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