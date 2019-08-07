شكرا لقرائتكم خبر عن بروج للتأمين يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بروج للتأمين (8270) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر مستوى الدعم 18.84 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.90 إلى 25.21) ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -5.64% بما يعادل -1.08 ريال .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 18.84 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 17.11 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.11 ومستوى المقاومة 18.84 .