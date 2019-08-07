الخليج للتدريب ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 07-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -5.22% بما يعادل -0.72 ريال ، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 13.00 ، ففي حالة ثبات هذا المستوى سيدفع بالسهم نحو الصعود من جديد ، ليستهدف مستوى المقاومة 14.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.50 .
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