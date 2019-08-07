شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت السعودية يكسر دعم قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم اسمنت السعودية (3030) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض دعم قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولات السهم السابقة على المدى المتوسط ، وذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه لضغط سلبي مضاعف ، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.43% بما يعادل -3.10 ريال .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 70.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 62.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 62.00 ومستوى المقاومة 70.00 .