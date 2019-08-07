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شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء للتأمين يصل لمستويات لم يصل إليها منذ عامين – تحليل صباحي – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ولاء للتأمين (8060) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد كسر السهم بجلسته السابقة مستوى الدعم المحوري 15.06 ، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.95% بما يعادل -0.58 ريال .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 15.06 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.80 ومستوى المقاومة 15.06 .
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